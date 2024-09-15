شكرا لقرائتكم خبر عن مفتى الجمهورية ينعى الشيخ جابر مبارك الصباح رئيس وزراء الكويت الأسبق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- الشيخَ جابر مبارك الحمد المبارك الصباح، رئيس الوزراء الكويتي الأسبق، الذي وافته المنية عن عمر ناهز 82 عامًا.

وتوجَّه مفتي الجمهورية بالعزاء وصادق المواساة إلى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، وإلى الشعب الكويتي وإلى دولة الكويت الشقيقة قيادةً وحكومة وشعبًا، في وفاة المغفور له رئيس الوزراء الكويتي الأسبق، داعيًا الله تعالى أن يُنزله منازل الأبرار ويُسكنه الفردوسَ الأعلى، ويُلهم أهلَه وذويه الصبر والسلوان، و"إنا لله وإنا إليه راجعون".

وأكَّد مفتي الجمهورية أنَّ الشيخ جابر مبارك الحمد المبارك الصباح، رئيس الوزراء الكويتي الأسبق، أدَّى واجبه في خدمة وطنه على أكمل وجه، ودعم قضايا أمَّته والإنسانية، سائلًا المولى عزَّ وجلَّ أن يتغمَّده بواسع ورحمته وعظيم مغفرته، وأن يُسكِنَه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.