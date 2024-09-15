شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس غدا.. حار بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 33 درجة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 15 سبتمبر 2024 02:47 م

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، طقس حار رطب نهارا على أغلب الأنحاء ، مائل للحرارة رطب ليلا .

ومتوقع غدا أن يشهد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات

ومتوقع غدا فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى ونشاط رياح على أغلب الأنحاء أحيانا .

وبالنسبة لـ درجات الحرارة غدا الإثنين: القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 24، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 24، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 24، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 25، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 27، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 28.