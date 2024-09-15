شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد التحويلات والتعديلات المرورية بمنطقة المنيل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 15 سبتمبر 2024 02:52 م

أجرى الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة بجولة تفقدية بحى مصر القديمة والمناطق المحيطة به، وشملت الجولة متابعة التعديلات المرورية بمنطقة المنيل والتى تمت تزامنًا مع استكمال أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق بإنشاء محطة الروضة.

وأكد محافظ القاهرة أن الإدارة العامة لمرور القاهرة قامت بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين .

وشدد محافظ القاهرة خلال الجولة على رفع كافة الإشغالات، ومنع الانتظار الخاطئ، بالإضافة إلى رفع كفاءة الميادين والطرق المؤدية إليه، ورفع كفاءة الرصف والأرصفة، وأعمدة الإنارة، ومراجعة الإنترلوك واستبدال التالف منه، والاهتمام بزيادة الرقعة الخضراء، ورفع كفاءة الحدائق وزراعة الجزر الوسطى لإضفاء المظهر الجمالى على الحى.

رافق المحافظ فى جولته، م.أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وعدد قيادات المحافظة.