الصحة: تنفيذ برنامج متكامل لمكافحة المقاومة لمضادات الميكروبات بـ 60 مستشفى

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

نظمت وزارة الصحة والسكان، ورشة عمل على مدار 6 أيام، بالتعاون مع مستشفى هيئة قناة السويس بمحافظة بورسعيد، والمدرجة بالخطة القومية لمكافحة المقاومة لمضادات الميكروبات.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الخطة القومية لمكافحة المقاومة لمضادات الميكروبات والتي أطلقها الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، خلال المؤتمر الوطني الأول لمتابعة تنفيذ الخطة القومية، ومبادرة ترشيد استهلاك المضادات الحيوية، والذي دعا الوزير خلاله إلى التكاتف والتنسيق الجماعي، لمواجهة خطر الميكروبات المقاومة لمضادات الميكروبات، نحو مستقبل أفضل للجميع، ومن أجل تحسين جودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطن المصري.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن ورشة العمل تضمنت عرض الهيكل التنظيمي لمكافحة المقاومة لمضادات الميكروبات، والمهام والمسئوليات المحددة، لجميع الفئات، وأيضا مؤشرات الأداء لـ(مكافحة العدوى - التشخيص المعملي - الاستخدام الرشيد لمضادات الميكروبات) وذلك في إطار جهود الإدارة العامة لمكافحة العدوى بقطاع الطب الوقائي والصحة العامة، بالتعاون مع الإدارة المركزية للمعامل والإدارة العامة للصيدلة بوزارة الصحة والسكان.

وأشار «عبدالغفار» إلى أنه جار تنفيذ برنامج متكامل لمكافحة المقاومة لمضادات الميكروبات في عدد 60 مستشفى، متضمنة مستشفيات (مديريات الشئون الصحية - الهيئة العامة للتأمين الصحي - الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية - أمانة المراكز الطبية المتخصصة - المؤسسة العلاجية - الهيئة العامة للرعاية الصحية) وكذلك المستشفيات الخاصة، على أن يتم إدراج جميع المستشفيات بشكل تدريجي، مضيفا أن البرنامج يشمل تعزيز ممارسات منع ومكافحة العدوى، والتشخيص المعملي وترصد الميكروبات المقاومة لمضادات الميكروبات.

وأضاف «عبدالغفار» أنه جار إعداد 5 مستشفيات للاعتماد الدولي في مكافحة المقاومة لمضادات الميكروبات، ذلك بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والبيئة، لتطبيق الاستراتيجية الوطنية للصحة الواحدة، والتي ترسم خارطة طريق وطنية لتوحيد الجهود نحو تحسين صحة الإنسان والحيوان مع سلامة النبات والبيئة.