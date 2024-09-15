خضوع الإعلامية إيمان الحصري لجراحة دقيقة - تفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

كشف مصدر مقرب من الإعلامية إيمان الحصري، عن خضوعها لعملية جراحية خلال الساعات الماضية.

وقال المصدر، في تصريحات إلى الخليج 365، إن الإعلامية إيمان الحصري خضعت لعملية جراحية دقيقة في إحدى المستشفيات.

وكانت أيدت محكمة جنح القاهرة الجديدة، يوم السبت 11 مايو، حكم حبس المتهم المتسبب في عاهة للإعلامية المصرية إيمان الحصري، عامين مع الشغل.

وحكمت محكمة جنح القاهرة الجديدة الجزئية، على الطبيب بالسجن لمدة عامين مع الشغل وإلزامه بكفالة مالية لاتهامه في القضية رقم 7691 لسنة 2021 جنح قسم خامس القاهرة الجديدة.

وكان المتهم قد أجرى عملية جراحية للإعلامية إيمان الحصري، حيث تسبب المتهم في تعرض الأخيرة لأزمة صحية كبيرة نتيجة خطأ طبي كاد أن يودي بحياتها.

وتعود الواقعة إلى أبريل من العام 2021 حيث دخلت الإعلامية إلى أحد المستشفيات لإجراء جراحة في الأمعاء والقولون، وتدهورت حالتها بشكل مفاجئ وسريع كاد يعرضها للموت.

وتبين أن الطبيب الذي أجرى الجراحة ارتكب خطأ طبيا ما أدى لمعاودة إخضاعها لجراحة جديدة لعلاجه، لكنه تسبب في عدة أخطاء أخرى أدت لخضوع المذيعة لـ 7 جراحات متتالية في 21 يومًا.