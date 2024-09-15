خبير قانوني عن قضية سعد الصغير: تحليل المخدرات بلا قيمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، منتصف الأسبوع الماضي، استمرار حبس المطرب الشعبي سعد الصغير على خلفية اتهامه بحيازة مخدرات خلال وصوله مطار القاهرة الدولي قادما من الولايات المتحدة الأمريكية.

كانت نيابة النزهة الجزئية، أمرت بعرض سعد الصغير على مصلحة زينهم للطب الشرعي بالقاهرة، لأخذ عينة من دمائه لإجراء تحاليل لبيان تعاطيه المخدرات من عدمه.

"شعبان سعيد" المحامي بالنقض، يقول إنه جرى العرف القضائي في قضايا تعاطي المواد المخدرة، على إخلاء سبيل المتهم بأي ضمان تراه النيابة سواء محل إقامته أو بكفالة مالية، واتعجب أن الأمر مختلف في قضية سعد الصغير، في أمرين، الأول هو حبسه احتياطيًا 4 أيام، ثم تجديد حبسه لـ15 يومًا، والأمر الثاني هو إرساله للطب الشرعي؛ لأخذ عينة من دماءه، وتحليلها لبيان عما إذا كان يتعاطى مواد مخدرة من عدمه.

وتابع،: "أن إجراء تحليل تعاطي المواد المخدرة غير مجدي في هذه القضية؛ لأنه حتى وإن جاءت النتيجة إيجابية، فهذا لا يدين "سعد"؛ لأنه قادم من دولة (الولايات المتحدة الأمريكية)، تبيح تعاطي هذه المواد، بل وبيعها في المحال العامة، وإذا كان تعاطي هذه المواد في الولايات المتحدة الأمريكية يشكل جريمة، فليس من حق القضاء المصري محاكمته، على ارتكاب جريمة خارج القطر، خصوصًا أنها مباحة في الدولة الأخرى القادم منها".

وأكد "سعيد"، أن حديثه لا يعني أنه مع تعاطي المواد المخدرة، ولا يؤيد سعد الصغير أو يقف ضده؛ ولكنه يتحدث في مسألة قانونية بحتة ومتعلقة بالشرعية والمشروعية الاجرائية، ليكون هناك مبادئ قانونية راسخة وتطبيق للقانون بصورة منضبطة على الجميع.

وأوضح، أنه على ثقة تامة في أحكام القضاء التي سطرت ووضعت مبادئ قانونية قضائية، تهدف إلى حماية المجتمع وأفراده، وتعطي كل ذي حق حقه، بكل حيادية وتطبق القانون كما ينبغي أن يطبق.

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على الفنان سعد المطرب الشعبي فور عودته من رحلة فنية قادما من الخارج، وبحيازته مواد مخدرة عبارة عن زيت الماريجوانا بقصد التعاطي، عثر عليها بحوزته أثناء تفتيشه في المطار.