لبيان المسؤولين.. قرار جديد من النائب العام بشأن حادث قطاري الزقازيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة في واقعة تصادم قطارين بمدينة الزقازيق، بتشكيل لجنتين الأولى لجنة خماسية من المهندسين المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية، والثانية من هيئة السكك الحديدية بالقاهرة برئاسة المهندسين الفنيين بمحطة مصر أو المسئول عن الهندسة الفنية لمحطة مصر؛ وتكون مهمة اللجنتين الانتقال لمكان الحادث لفحص القطارين؛ لبيان مدى صلاحيتهما وصلاحية أجهزة التشغيل والسلامة الخاصة بهما.

وتابعت النيابة العامة في بيان لها، أن اللجنة تعاين محل الواقعة لبيان أسباب وكيفية وقوع الحادث المتسبب في ذلك وبيان مدى اتباع المسئولين عنهما للتعليمات واللوائح المنظمة للتشغيل من عدمه وفي الحالة الثانية تحديد أوجه المخالفات المنسوبة لهم وطبيعتها وسند مسئوليتهم.

كان كلف النائب العام المستشار محمد شوقي، بتشكيل فريق تحقيق من المستشار المحامي العام الأول لنيابة جنوب الزقازيق الكلية ورؤساء نيابة استئناف المنصورة ووكلاء نيابة جنوب الزقازيق الكلية، لمباشرة إجراءات التحقيق في واقعة تصادم قطارين بمدينة الزقازيق بالشرقية.

وقالت، إنه فور وقوع حادث تصادم بين قطارين بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية؛ بادر الفريق بالانتقال لمكان الواقعة.

وأضافت، أن فريق أعضاء التحقيق قاموا بمعاينة مكان الحادث وتم إصدار أمر برفع آثار الحادث لعودة القطارات إلى مسارتها المعتادة، في حين قام فريق آخر بمناظرة جثامين المتوفين؛ وإصدار تصاريح الدفن، وجاري سؤال المصابين واستكمال إجراءات التحقيق.