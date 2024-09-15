شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسباب رفة العين.. النوم المتقطع والمجهود البدني الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

رفة العين هى اهتزاز الجفن ومن الممكن أن تكون مصدر ازعاج للفرد، تكون رعشة العين خفيفة جدا يشعر الفرد بشد خفيف على الجفن، وقد تكون أيضا قوية تجبر المريض على إغلاق العين تماما.

قد تحدث رفة العين بدون أى سبب محدد، وقد تكون الأمور التالية سبب فى رفة العين اليمنى أو اليسري:

التعب والإجهاد:



قد تسبب قلة النوم، أو النوم المتقطع، والمجهود البدني، والقلق والتوتر رعشة الجفن، وإجهاد العين الرقمى الذى يحدث نتيجة الإفراط فى استخدام الهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية، وأجهزة الكمبيوتر.



عندما يكون الجسم متعبا ويشعر بالإرهاق تصبح عضلات الوجه والعين أكثر استرخاء، لذا من الضرورى الحصول على قسط كافى من الراحة وتجنب التوتر الزائد للحفاظ على توازن العضلات.

التهاب أو جفاف العين:

قد يكون السبب الآخر المحتمل لرفة العين هو التهاب العين أو التهاب الجفن، يمكن أن يتسبب الإلتهاب فى تورم الجفن العلوى وتشنج العضلات المحيطة به، مما يؤدى إلى رعشة الجفن.



ويحدث جفاف العيون من المهيجات البيئية مثل الرياح، الأضواء الساطعة أو الشمس، أو تلوث الهواء، أو الحساسية من الضوء.

وتتضمن العوامل التى يمكن أن تزيد من جفاف العين ما يلي:-

استخدام الأجهزة الرقمية فترات طويلة.

ارتداء العدسات اللاصقة.

فرط استهلاك الكافيين.

التدخين:

قد يكون التدخين من أحد العوامل المساهمة فى ظهور رفة العين، حيث تشير الأبحاث على أن التدخين يمكن أن يؤثر على الدورة الدموية وتراكم السموم فى الجسم، مما يتسبب فى ظهورها، يجب الابتعاد عن التدخين واتباع نظام حياة صحي.

ويمكن أن تكون الاثار الجانبية لبعض الأدوية سببا فى رفة العين، يجب الإشارة إلى أنه يجب عدم تناول أى عقاقير بدون استشارة طبية أو يجب عدم التوقف عن تناول أى عقاقير موصوفة دون استشارة الطبيب.

الإفراط فى تناول المشروبات التى تحتوى على الكافيين:



يلجأ البعض إلى تناول المشروبات التى تحتوى على الكافيين عند عدم الحصول على قسط جيد من النوم، وهذ يزيد من احتمالية حدوث رفة العين، مثل القهوة، والشاي، والشوكولاتة، وبعض المشروبات الغازية.