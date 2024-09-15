شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يستقبل 63 ألف طن قمح من رومانيا والان مع تفاصيل الخبر

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا إعلاميًا، جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 7 سفن، بينما غادرت 7 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 29 سفينة، منها السفينة ( WADI ALKARM )، والتي ترفع علم مصر ويبلغ طولها 229 م وعرضها 32 م القادمة من رومانيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 63000 طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة وتأكيدًا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الإستراتيجية وتلبية إحتياجاتها من القمح.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 27438 طن تشمل: 6483 طن يوريا و2035 طن ملح و4920 طن اسمنت و3100 طن رمل زجاجى و10900 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 31131 طن تشمل : 9700 طن سكر و7599 طن حديد و2000 طن قمح و 796 طن ابلاكاش و10500 طن خردة و 536 طن خشب زان.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 610 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 354 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2262 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 101114 طنًا... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 223667 طنًا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2364 طن قمح متجهين إلى صوامع طنطا وشبرا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4205 حركة.