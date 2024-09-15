النيابة العامة تأمر بتشكيل لجنتين فى واقعة تصادم قطارى الزقازيق (إنفوجراف)

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القاهرة - سامية سيد - أمرت النيابة العامة في واقعة تصادم قطارين بمدينة الزقازيق بتشكيل لجنتين، الأولى لجنة خماسية من المهندسين المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية والثانية من هيئة السكك الحديدية بالقاهرة، برئاسة أحد المهندسين الفنيين بمحطة مصر أو المسئول عن الهندسة الفنية لمحطة مصر.

النيابة العامة تأمر بتشكيل لجنتين فى واقعة تصادم قطارى الزقازيق

وتكون مهمة اللجنتين الانتقال لمكان الحادث لفحص القطاريين لبيان مدى صلاحيتهما وصلاحية أجهزة التشغيل، والسلامة الخاصة بهما ومعاينة محل الواقعة، لبيان أسباب وكيفية وقوع الحادث والمتسسبب في ذلك وبيان مدى إتباع المسؤولين عنهما للتعليمات واللوائح المنظمة للتشغيل من عدمه، وفي الحالة الثانية تحديد أوجه المخالفات المنسوبة لهم وطبيعتها وسند مسؤوليتهم.

كان النائب العام المستشار محمد شوقي، أمر بتشكيل فريق تحقيق من المستشار المحامي العام الأول لنيابة جنوب الزقازيق الكلية ورؤساء نيابة استئناف المنصورة ووكلاء نيابة جنوب الزقازيق الكلية لمباشرة إجراءات التحقيق في واقعة تصادم قطارين بمدينة الزقازيق.

ورصدت النيابة العامة تداول وقوع حادث تصادم بين قطارين بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وعلى الفور بادر الفريق المشكل من النيابة العامة بالانتقال لمكان الواقعة، حيث قام عدد من أعضاء فريق التحقيق بـ معاينة مكان الحادث.

وعقب إتمام المعاينة تم إصدار أمر بـ رفع آثار الحادث لعودة القطارات إلى مساراتها المعتادة، في حين قام عدد آخر بمناظرة جثامين المتوفين، وإصدار تصاريح الدفن.