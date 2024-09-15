عقر مع سبق الإصرار والترصد.. 3 أحداث يرهبون طفلا بكلب في أوسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات مباحث الجيزة ملابسات ترهيب 3 أشخاص لطفل بكلب مما تسبب فى عقره بأوسيم شمال المحافظة.

وحدة الرصد تابعت ما تم تداوله عبر موقع تواصل الاجتماعى "فيسبوك" يتضمن تعمد 3 أشخاص ترهيب طفل بكلب، مما تسبب فى عقره وإحداث إصابته.

بالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة أوسيم بالجيزة بتاريخ 8 الجاري من عامل وابنه 15 سنة بتضررهم من 3 أحداث أعمارهم " 15 ، 13 ، 12" بتهديد ابن الأول بكلب مما تسبب فى عقره وإحداث إصابته.

بتقنين الإجراءات تم ضبط مرتكبى الواقعة وبصحبتهم الكلب، وتولت النيابة العامة التحقيق كما تم إيداع الكلب بأحد مراكز إنقاذ الحيوانات بالجيزة.