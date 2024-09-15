"هزار عيال قلب باغتصاب".. 3 أحداث هتكوا عرض طفل جارهم وصوروه بالبدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

"شرف ابني يا بيه" بهذه العبارة استغاث أب برجال الشرطة وحرر بلاغا بقسم شرطة البدرشين جنوب الجيزة متضررًا من 3 صبية هتكوا عرض فلذة كبده.

رئيس المباحث هدأ من روع الأب المكلوم، طالبه بأن يقص عليه كواليس الواقعة مطمئنًا إياه "اللي غلط هيتحاسب حتى لو عيل صغير" ليدون نقاط رئيسية من حديث الأب في "كشكول" لا يفارقه.

بالعرض على العميد محمد مختار رئيس مباحث قطاع الجنوب وجه بفحص البلاغ وجمع المعلومات من خلال مصادر الشرطة السرية للتأكد من صحتها من عدمه.

تحريات الرائد أحمد يحيى كشفت عن مفاجأة صادمة. رواية الأب صحيحة لكن الصدمة الأكبر أن 3 صبية تربطهم به علاقة جيرة اتفقوا على استدراج الضحية في أثناء لهوه أمام المنزل.

الطفل الذي لم يكمل عامه الرابع فوجئ بالثلاثة يجردونه من ملابسه ويتنابون على اغتصابه قبل أن يتركوه ومع ارتفاع صوت صراخه محذرين إياه "أوعى حد يعرف باللي حصل.. احنا صورناك بالتليفون".

بتقنين الإجراءات تمكن معاون المباحث من ضبط المشكو في حقهم الثلاثة وبحوزة أحدهم هاتف يتضمن مقطع مصور لفعلتهم واكتفوا بالقول "الموضوع كله هزار.. شغل عيال يا فندم".

تحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق وأمرت بعرض الطفل على الطب الشرعي.