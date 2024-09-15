حالتا اختناق داخل شقة خلف مدينة الإنتاج الإعلامي بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

سجل حريق شقة سكنية بكمبوند دار مصر بأكتوبر حالتي اختناق، وتم نقلهما إلى المستشفى للعلاج.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من عقار خلف مدينة الإنتاج الإعلامي.

دفع اللواء محمد العادلي مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارتي إطفاء بقيادة نائبه بالتنسيق مع مدير قطاع أطفاء أكتوبر ومأمور القسم.

تبين بالفحص نشوب حريق في شقة سكنية بالطابق الخامس والأخير مما أسفر عن سقوط مصابين اثنين بحالة اختناق نقلا إلى المستشفى المركزي للعلاج وسط جهود الدفاع المدني للسيطرة على النيران.