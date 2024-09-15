قتيلان ومصابان في انفجار أسطوانة غاز بمدينة نصر- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقي شخصان مصرعهما وأصيب اثنان آخران في انفجار أسطوانة غاز داخل مخزن خردة بمدينة نصر شرق العاصمة، اليوم الأحد.

تلقى مأمور قسم شرطة مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بسماع دوي انفجار بشارع الخطيب بدائرة القسم.

مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة دفع بـ3 سيارات إطفاء وفريق إنقاذ بري بالتنسيق مع مفتش القطاع ومأمور القسم.

تبين بالفحص انفجار أسطوانة غاز داخل مخزن خردة أسفل برج مكون من 11 طابقًا مما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة اثنين أحدهما تسبب الانفجار في بتر قدمه.

الشرطة فرضت طوقًا أمنيًا بمحيط المخزن وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة مع التحفظ على أصحاب المخزن، ونقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي للعلاج.