عبث قاتل.. نهاية مروعة لشاب في البدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بالجيزة ملابسات العثور على جثة شاب بجواره سلاح ناري بمركز البدرشين جنوب المحافظة.
اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير أمن الجيزة لقطاع الجنوب تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بسماع دوي إطلاق نار ووجود جثة بقرية أبو رجوان.
مأمور مركز البدرشين انتقل إلى محل البلاغ، وعثر على جثة "أحمد.م." 21 سنة، وبجواره سلاح ناري وفارغ، وتبين أنه في أثناء عبثه بالسلاح خرجت طلقة بالخطأ أودت بحياته.
أودعت الشرطة الجثة ثلاجة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة والتحفظ على السلاح.