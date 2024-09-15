حريق بورشة سيارات ومحلين وشقة.. لحظات عصيبة على سكان الحرفيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لحظات عصيبة يعيشها سكان مدينة الحرفيين بالسلام؛ إثر اشتعال النيران في ورشة سيارات وامتداد الحريق إلى شقة سكنية ومحلين آخرين.

مأمور قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود إشارة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب بجوار نقطة الحرفيين.

مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة دفع بـ4 سيارات إطفاء بقيادة نائبه لإدارة الإطفاء والإنقاذ البري بالتنسيق مع مأمور القسم ومفتش الفرقة.

المعاينة المبدئية بينت نشوب حريق بورشة سيارات "بلوك 14" وامتداد النيران لمحلين بالعقار المجاور ومنهما إلى شقة سكنية بالطابق الأول علوي وسط ارتفاع ألسنة اللهب.

