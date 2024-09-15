شكرا لقرائتكم خبر عن أمستردام تستضيف مؤتمر IBC بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 15 سبتمبر 2024 06:44 م

تستضيف العاصمة الهولندية أمستردام فعاليات مؤتمر البث الفضائى الدولى IBC بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ممثلة عن مصر .



كما يعد Ibc فرصة لصناع تكنولوجيا الإعلام، ومطوري البث الرقمي والاتصال، في عرض أحدث البرامج والتقنيات، وتقديم آخر مستجدات الحلول الذكية.



وتعد الشركة المتحدة أضخم كيان في منطقة الشرق الأوسط وتضم 17 قناة تليفزيونية تابعة لها إلى 6 إذاعات و12 صحيفة وموقعا إلكترونيا.

كما تمكنت الشركة المتحدة من إعادة تعريف الإعلام في المنطقة كلها بأكثر من 40 شركة رائدة، تتضمن 9000 موظف وذلك بهدف ريادة مستقبل الإعلام فى العالم العربى، وقد استطاعت كل المنصات التابعة للمتحدة تحقيق أكثر من 6 مليارات مشاهدة.