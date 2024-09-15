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شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365.. حزمة التسهيلات الضريبية.. قرارات حكومية تدعم الأيدى العاملة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، أهمها التأكيد على حزمة تسهيلات ضريبية وقرارات حكومية جريئة تدعم الأيدى العاملة وتعزز مناخ الاستثمار..
- سياسيون واقتصاديون يكتبون لـ"الخليج 365" عن ثمار التيسيرات الضريبية
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الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة
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