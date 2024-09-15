شكرا لقرائتكم خبر عن حملة ترامب تكشف تفاصيل إطلاق نار بمحيط تواجد الرئيس الأمريكى السابق والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت حملة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أنه آمن بعد إطلاق النار وقع بمحيط تواجده

وقالت الحملة في بيان: نؤكد تعرض المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية ترامب لحادثة إطلاق نار وقع بمحيط تواجده.

وفي 13 يوليو 2024، نجا دونالد ترامب، الرئيس السابق للولايات المتحدة والمرشح المفترض للحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، من محاولة اغتيال أثناء إلقائه خطابًا في تجمع انتخابي بالقرب من بتلر، بنسلفانيا.

وأُصيب ترامب برصاصة في الجزء العلوي من أذنه اليمنى من قبل توماس ماثيو كروكس، وهو شاب يبلغ من العمر 20 عامًا من بيتل بارك، بنسلفانيا، أطلق ثماني طلقات من بندقية من طراز إيه آر-15 من فوق سطح مبنى يقع على بعد نحو 400 قدم (120 مترًا) من المنصة.

وقتل كروكس أحد الحاضرين، كوري كومبيراتور، وأصاب بجروح خطيرة اثنين آخرين من الحضور.

وتم إطلاق النار على كروكس وقتله على يد فريق القناصة المضاد التابع للخدمة السرية الأمريكية.