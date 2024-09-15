شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس القومى للمرأة يقدم العزاء لوالدة المتوفين فى حادث قطارى الزقازيق والان مع تفاصيل الخبر

قام وفد من فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الشرقية اليوم بزيارة والدة المتوفين فى حادث قطاري الزقازيق، فى منزلها لتقديم واجب العزاء، والتعرف على أوجه المساعدة المطلوبة لتقديمها، وقد ضم الوفد كل من الدكتورة عايدة عطية المقررة بالمجلس، و المهندسة نهي عبد المنعم مقرر مناوب بالمجلس، وعدد من عضوات وأعضاء الفرع.

ويتابع فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الشرقية حالة المصابين على مدار الساعة مع المحافظة ومستشفى الجامعة إلى جانب مديرية الصحة وذلك لتقديم المساندة اللازمة لضحايا الحادث ، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

تجدر الإشارة إلى أن محافظة الشرقية شهدت أمس حادث تصادم قطارين بالقرب من منطقة الكوبري الجديد، أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 49 آخرين تنوعت ما بين كسور وسحجات، فيما تعاملت الأجهزة الأمنية والتنفيذية والفرق الطبية داخل المحافظة مع الحادث فور لحظات من وصوله وتم تقديم الخدمة الطبية للحالات.