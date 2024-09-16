شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار 24 ساعة.. وزارة التعليم: مادة العلوم لأولى ثانوى تضم معارف متكاملة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
وزارة التعليم: مادة العلوم لأولى ثانوى تضم معارف متكاملة لا أبوابا منفصلة
صرف مرتبات العاملين بالدولة يوم الأحد المقبل
الصحة: خروج مصابي حادث قطاري الزقازيق من المستشفيات باستثناء 8
الصحة: تحسن 44 مصابا بحادث قطارى الزقازيق وخروجهم من المستشفيات
الصحة: تنفيذ برنامج متكامل لمكافحة المقاومة لمضادات الميكروبات بـ 60 مستشفى
الصحة: إغلاق 4 مستشفيات خاصة لمخالفتها اشتراطات التراخيص بالسويس
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