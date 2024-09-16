أخبار 24 ساعة.. وزارة التعليم: مادة العلوم لأولى ثانوى تضم معارف متكاملة

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القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

وزارة التعليم: مادة العلوم لأولى ثانوى تضم معارف متكاملة لا أبوابا منفصلة

صرف مرتبات العاملين بالدولة يوم الأحد المقبل

الصحة: خروج مصابي حادث قطاري الزقازيق من المستشفيات باستثناء 8

الصحة: تحسن 44 مصابا بحادث قطارى الزقازيق وخروجهم من المستشفيات

الصحة: تنفيذ برنامج متكامل لمكافحة المقاومة لمضادات الميكروبات بـ 60 مستشفى

الصحة: إغلاق 4 مستشفيات خاصة لمخالفتها اشتراطات التراخيص بالسويس