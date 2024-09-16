شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز الغرامات المقررة على قطارات السكة الحديد.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

ينشر الخليج 365 قائمة غرامات الركوب بدون تذكرة في قطارات السكة الحديد وكذلك غرامات التدخين بالقطارات، أو التواجد على الرصيف بدون تذكرة.

- وجود الركاب على أرصفة المحطات بدون تذاكر 50 جنيها.

- عدم الاحتفاظ بالتذكرة عند الخروج من المحطة 50 جنيهاً بالإضافة إلى ثمن التذكرة.

- غرامة التدخين داخل قطارات ومحطات السكة الحديد 100 جنيه.

- غرامة ركوب القطارات المكيفة بجميع أنواعها بدون تذكرة 70 جنيها.

- غرامة ركوب القطارات الروسي ذات التهوية الديناميكية بدون تذكرة 50 جنيها.

-غرامة ركوب قطارات الدرجة الثالثة العادية بدون تذكرة 30 جنيها.