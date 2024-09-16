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أبرز الغرامات المقررة على قطارات السكة الحديد.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - كتب ـ سيد الخلفاوى

الإثنين، 16 سبتمبر 2024 02:00 ص

ينشر الخليج 365 قائمة غرامات الركوب بدون تذكرة في قطارات السكة الحديد وكذلك غرامات التدخين بالقطارات، أو التواجد على الرصيف بدون تذكرة.

- وجود الركاب على أرصفة المحطات بدون تذاكر 50 جنيها.

- عدم الاحتفاظ بالتذكرة عند الخروج من المحطة 50 جنيهاً بالإضافة إلى ثمن التذكرة.

- غرامة التدخين داخل قطارات ومحطات السكة الحديد 100 جنيه.

- غرامة ركوب القطارات المكيفة بجميع أنواعها بدون تذكرة 70 جنيها.

- غرامة ركوب القطارات الروسي ذات التهوية الديناميكية بدون تذكرة 50 جنيها.

-غرامة ركوب قطارات الدرجة الثالثة العادية بدون تذكرة 30 جنيها.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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