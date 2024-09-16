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تعادل 4 وجبات.. استشاري تغذية يكشف أضرار حلاوة المولد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

كشف مجدي نزيه، استشاري التثقيف الغذائي، عن نصائح للمواطنين لتفادي أضرار حلاوة المولد النبوي الشريف، قائلا: "احذروا من الإكثار منها لاحتوائها على سعرات حرارية مرتفعة".

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن حلاوة المولد تضر مرضى السكري والقولون والكبد حال الإكثار منها.

وأكد "نزيه"، أن قطعتي حلاوة فقط تعطي نفس السعرات الحرارية لوجبة كاملة وحال تذوق كل الأنواع فقط يغطي احتياجات 4 أيام الوجبات.

وطالب استشاري التثقيف الغذائي، مرضى السكري، بتناول نصف قطعة حلوى فقط من حلاويات المولد وشرب المياه على قدر ما يستطيع، ناصحًا المصريين بتناول حلويات المولد النبوي الشريف مجاراة للعادة ولكن بمقادير محدودة.

وأوضح، أنه يجب على السيدات وحتى الرجال تصنيع حلوى المولد في المنزل، حيث إن طريقتها سهلة جدا، والمكونات عبارة عن جلوكوز ومياه وسكر وليمونة.

ولفت مجدي نزيه، إلى أن 50% من وزن الزيوت سمسمية، والمكسرات يكون 65% منها زيوت، لافتًا إلى أن تناول الدهون أكثر تزيد معاناة مرضى الكبد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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