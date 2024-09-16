شكرا لقرائتكم خبر عن نصيب بطاقة التموين من السكر المدعم.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع الغذائية، خاصة المنتجات الأساسية لأصحاب البطاقات التموينية، ضمن مقررات شهر سبتمبر الجارى، ويتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن على البطاقة ،كما يتم طرح السكر المدعم بسعر 12.6 جنيه للكيلو وتصرف البطاقة الواحدة حتى 6 كيلو لمن يبلغ عدد أفرادها 6 أفراد، كما يتم توفير العديد من السلع الأساسية الأخرى.

على جانب آخر توفر الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية السلع الغذائية ومنتجات اللحوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 25% كما يتم طرح اللحوم السودانية الطازجة وتوفير منتجات الخضراوات والفاكهة بأسعار مخفضة وذلك فى أطار حرص الوزارة على تلبية احتياجات المواطنين فى ظل وجود مخزون من كافة السلع الأساسية يكفى الاحتياجات لفترات طويلة.