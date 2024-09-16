شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أنواع من السمان فى العالم.. أكبرها حجمًا اليابانى والان مع تفاصيل الخبر

تعتبر مشروعات إنتاج السمان من المشروعات الناجحة التي يمكن إقامتها في مصر ومنطقة الشرق الأوسط عمومًا مقارنة بكثير من المشروعات الزراعية الأخرى نظرًا لتزايد الطلب على السمان في السوق المصرية وفى سوق بلدان الخليج وبعض البلدان العربية الأخرى مما يجعلهم يستوردون احتياجاتهم منه من قبرص وفرنسا، فهذه تعتبر أسواق تصدير خارجية لا يمكن إغفالها، كما أن احتياجات مشروعات السمان من الأراضى والمبانى تعتبر متواضعة بالمقارنة بالمشروعات الأخرى مثل إنتاج البيض أو اللحم، فمشروع السمان متكامل حديث يشمل على جميع خطوات الإنتاج، مع إعطائه نفس العائد الاقتصادى بل وأكثر كثيرًا منها.

وفى التقرير التالى نتعرف على أنواع السمان في العالم:

1- السمان الأوروبى: يستوطن في أوروبا وحوض البحر الأبيض المتوسط، والمناطق الأفريقية وينتشر شرقاً في آسيا الغربية وفلسطين ويستوطن في مصر بكثرة أثناء مروره في رحلة الخريف والربيع وشكله مندمج وحجمه كبير ولون الذكر مصفر والذقن ووسط الزور بنى داكن ولون الأنثى باهت وعلى الصدر بق سوداء ويبلغ وزن السمانة 450 جراماً وعدد البيض 280 بيضة.

2- السمان الياباني : يقطن في شرق آسيا واليابان، ويكون شكل السمانة مندمج كبير ولون الذكر مقلم كريمى في أبيض والصدر داكن ولون الأنثى بها بقع بنية على الصدر ومتوسط حجم السمانة 550 جراما وانتاج البيض يبلغ 300 بيضة.

يعتبر السمان الياباني الأفضل والأهم من الناحية الإنتاجية والاقتصادية ثم يلى السمان الياباني السمان الأوروبى.

3- السمان الأفريقى: يقطن في أفريقيا، شكله بيضاوى ومتوسط الحجم ولون الذكى أبيض كريمى أو بنى ولون الانثى يكون بها خطوط قاتمة بالأجنحة ويبلغ الوزن 250 جراماً وإنتاج البيض 250 بيضة.

4- السمان الأسترالى: يقطن في استراليا، ويكون شكل السمانة مندمج ومتوسطة الحجم ولون الذكر مقلم كريمى وأطراف الجناح بنى ولون الأنثى كريمى فاتح ويبلغ متوسط وزن السمانة 300 جراماً ومتوسط إنتاج البيض حوالى 180 بيضة.

5- السمان الإثيوبى: يقطن في أثيوبيا وشكله مثلث وحجمه صغير ولون الأنثى أفتح من لون الذكر وإنتاج البيض حوالى 160 بيضة ويبلغ وزنها حوالى 250 جرامًا.

6- السمان الهندى: يقطن في الهند وشكله مثلث وحجمه صغير ويكون لون الذكر بنى فاتح والأطراف غامق ولون رقبة الأنثى بنى غامق ومتوسط الوزن حوالى 250 جراماً وعدد البيض 180 بيضة.