شكرا لقرائتكم خبر عن عام دراسى جديد.. تعيين معلمين جدد والتعاقد بالحصة استعدادا للدراسة والان مع تفاصيل الخبر

اتخذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مجموعة من الإجراءات والضوابط لسد العجز فى أعضاء هيئة التدريس استعدادا للعام الدراسي الجديد، حيث أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم البدء فى تعيين 20 ألفا و204 معلمين ضمن مسابقة تعيين 30 ألف معلم للمرحلة الثانية وبعض المتظلمين من الدفعة الأولى إضافة إلى التعاقد مع معلمين بالحصة، وفتح باب التقدم لتغيير المسمى الوظيفي لشاغلي وظائف المعلمين الذين تم تعيينهم على تخصص مخالف للمؤهل الدراسي الحاصلين عليه وذلك لتدريس المادة التي تتفق مع مؤهله، ويشمل ذلك من تم تعيينهم على وظيفة معلم مساعد لتسكينهم على تخصصاتهم الأصلية طبقا لمؤهلاتهم.

كما أعلنت الوزارة أيضا عن فتح باب التقدم لمن يرغب من شاغلي وظائف المعلمين إلى برنامج التدريب التحويلي من التخصصات التي بها زيادة لتدريس المواد التي بها عجز بما يتواءم مع المؤهل الأصلي تحت إشراف الاكاديمية المهنية للمعلمين ، على أن يتم موافاة الإدارة العامة للشئون الوظيفية بديوان عام الوزارة بكشوف بيانات معتمدة للراغبين.