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معرض أهلا مدارس بمدينة نصر يستقبل المواطنين للأسبوع الثانى

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القاهرة - سامية سيد - كتب ـ مدحت وهبة

الإثنين، 16 سبتمبر 2024 09:00 ص

يستقبل معرض " أهلا مدارس 2024  الرئيسى بمدينة نصر  للأسبوع الثانى بصالة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بأرض المعارض المواطنين  يوميا من الساعة 11 صباحًا حتى 10 مساء، ويستمر حتى 20 سبتمبر الجارى.

ويوفر نحو 200 عارض المستلزمات المدرسية والسلع الغذائية بأسعار أقل من الأسواق بنسبة تصل إلى 30% حيث يتضمن المعرض جميع المستلزمات من "ملابس وأحذية وشنط مدرسية وزى مدرسى وكشاكيل وكراسات وأقلام وكل ما يلزم من أدوات بأسعار مخفضة، كذلك كل السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن من خلال الشركات التابعة لوزارة التموين.

وكان الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية قد وجه بمد المعرض بكافة المستلزمات والمنتجات الغذائية أولا بأول لتلبية احتياجات المواطنين وذلك فى إطار حرص الوزارة على توفير المنتجات بأسعار مخفضة.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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