شكرا لقرائتكم خبر عن معرض أهلا مدارس بمدينة نصر يستقبل المواطنين للأسبوع الثانى والان مع تفاصيل الخبر

يستقبل معرض " أهلا مدارس 2024 الرئيسى بمدينة نصر للأسبوع الثانى بصالة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بأرض المعارض المواطنين يوميا من الساعة 11 صباحًا حتى 10 مساء، ويستمر حتى 20 سبتمبر الجارى.

ويوفر نحو 200 عارض المستلزمات المدرسية والسلع الغذائية بأسعار أقل من الأسواق بنسبة تصل إلى 30% حيث يتضمن المعرض جميع المستلزمات من "ملابس وأحذية وشنط مدرسية وزى مدرسى وكشاكيل وكراسات وأقلام وكل ما يلزم من أدوات بأسعار مخفضة، كذلك كل السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن من خلال الشركات التابعة لوزارة التموين.

وكان الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية قد وجه بمد المعرض بكافة المستلزمات والمنتجات الغذائية أولا بأول لتلبية احتياجات المواطنين وذلك فى إطار حرص الوزارة على توفير المنتجات بأسعار مخفضة.