شكرا لقرائتكم خبر عن مسجد جنة الفردوس بالشروق يحتفل بحفظة القرآن الكريم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت رعاية الدكتور أسامة السيد الأزهرى، وزير الأوقاف، أقام مسجد جنة الفردوس بكمبوند جنة مصر، بمدينة الشروق، احتفال بمناسبة انتهاء النشاط الصيفى، وتوزيع جوائز مسابقة القرآن الكريم، وتكريم 140 من حفظة القرآن الكريم ،و الذين شاركوا بالموسم الصيفى بالمسجد، تحت إشراف الشيخ إبراهيم سبت إمام وخطيب المسجد.

وحضر الحفل الشيخ أسامة محمود جبريل، مدير إدارة أوقاف الشروق وبدر والعاصمة، وكذلك العميد عبد المنعم كامل شعير، وجميع أفراد مجلس إدارة مسجد جنة الفردوس.

وتوجه مجلس الإدارة بالشكر والتقدير إلى إمام المسجد على جهوده مع الابناء خلال الفترة الماضية، كما توجه المجلس بالشكر والتقدير لجميع الابناء لتفوقهم ولأولياء الأمور لحرصهم على حفظ أبنائهم كتاب الله .

مسجد جنة الفردوس بالشروق يحتفل بحفظة القرآن الكريم

مسجد جنة الفردوس بالشروق يحتفل بحفظة القرآن الكريم.

مسجد جنة الفردوس بالشروق يحتفل بحفظة القرآن الكريم.

مسجد جنة الفردوس بالشروق يحتفل بحفظة القرآن الكريم.

مسجد جنة الفردوس بالشروق يحتفل بحفظة القرآن الكريم.

مسجد جنة الفردوس بالشروق يحتفل بحفظة القرآن الكريم.

مسجد جنة الفردوس بالشروق يحتفل بحفظة القرآن الكريم.

مسجد جنة الفردوس بالشروق يحتفل بحفظة القرآن الكريم.

مسجد جنة الفردوس بالشروق يحتفل بحفظة القرآن الكريم.

مسجد جنة الفردوس بالشروق يحتفل بحفظة القرآن الكريم.

مسجد جنة الفردوس بالشروق يحتفل بحفظة القرآن الكريم.

مسجد جنة الفردوس بالشروق يحتفل بحفظة القرآن الكريم.

مسجد جنة الفردوس بالشروق يحتفل بحفظة القرآن الكريم.

مسجد جنة الفردوس بالشروق يحتفل بحفظة القرآن الكريم.

مسجد جنة الفردوس بالشروق يحتفل بحفظة القرآن الكريم.

مسجد جنة الفردوس بالشروق يحتفل بحفظة القرآن الكريم.

مسجد جنة الفردوس بالشروق يحتفل بحفظة القرآن الكريم.

مسجد جنة الفردوس بالشروق يحتفل بحفظة القرآن الكريم.

مسجد جنة الفردوس بالشروق يحتفل بحفظة القرآن الكريم.

مسجد جنة الفردوس بالشروق يحتفل بحفظة القرآن الكريم.

مسجد جنة الفردوس بالشروق يحتفل بحفظة القرآن الكريم.

مسجد جنة الفردوس بالشروق يحتفل بحفظة القرآن الكريم.

مسجد جنة الفردوس بالشروق يحتفل بحفظة القرآن الكريم.

مسجد جنة الفردوس بالشروق يحتفل بحفظة القرآن الكريم.

مسجد جنة الفردوس بالشروق يحتفل بحفظة القرآن الكريم.

مسجد جنة الفردوس بالشروق يحتفل بحفظة القرآن الكريم.

مسجد جنة الفردوس بالشروق يحتفل بحفظة القرآن الكريم.

مسجد جنة الفردوس بالشروق يحتفل بحفظة القرآن الكريم.

مسجد جنة الفردوس بالشروق يحتفل بحفظة القرآن الكريم.

مسجد جنة الفردوس بالشروق يحتفل بحفظة القرآن الكريم.

مسجد جنة الفردوس بالشروق يحتفل بحفظة القرآن الكريم.

مسجد جنة الفردوس بالشروق يحتفل بحفظة القرآن الكريم.

مسجد جنة الفردوس بالشروق يحتفل بحفظة القرآن الكريم.

مسجد جنة الفردوس بالشروق يحتفل بحفظة القرآن الكريم.

مسجد جنة الفردوس بالشروق يحتفل بحفظة القرآن الكريم.

مسجد جنة الفردوس يكرم أمين المسجد طه سيد

مسجد جنة الفردوس بالشروق يحتفل بحفظة القرآن الكريم.

مسجد جنة الفردوس بالشروق يحتفل بحفظة القرآن الكريم. مسجد جنة الفردوس بالشروق يحتفل بحفظة القرآن الكريم.

مسجد جنة الفردوس بالشروق يحتفل بحفظة القرآن الكريم.