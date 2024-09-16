شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة البيئة تبحث تنفيذ وحدات بيوجاز من مخلفات المزارع بمشاركة القطاع الخاص والان مع تفاصيل الخبر

تبحث وزارة البيئة حاليا إنتاج وحدات البيوجاز المتوسطة والكبرى باستخدام المخلفات الزراعية أو الحيوانية خاصة المتولدة من المزارع الكبرى، من خلال تنفيذ مشروع رائد يوفر مصدر طاقة متجددة.

ومن جانبها أشارت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، فى تصريحات خاصة ل الخليج 365، أن هذه الخطوة تأتى فى إطار البناء على النجاح الذى حققته مصر فى نشر تكنولوجيا البيوجاز من خلال مؤسسة الطاقة الحيوية التابعة لوزارة البيئة، فى التوسع فى تنفيذ وحدات البيوجاز الصغيرة، وتدريب الشباب فى المناطق الريفية على تنفيذها وإدارتها وخلق العديد من الشركات الناشئة فى هذا المجال.

واكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن هذا النموذج سيسمح بإنشاء وإدارة الطاقة المتجددة من خلال القطاع الخاص، كما انه احد الحوافز للقطاع الخاص للاستثمار فى إدارة المخلفات، إضافة إلى العائد الذى سيتم تحقيقه ضمن تنفيذ خطة المساهمات الوطنية للحد من الآثار السلبية لتغيرات المناخ، وضمن خطط الوزارة فى تنفيذ و.اتاحة الحلول البيئية والتكنولوجيا فى مجال إدارة المياه والمخلفات، و تعزيز النظام البيئي، وتنفيذ خطة المساهمات الوطنية، فى مجال آليات معالجة المياه المتكاملة، وإنتاج الطاقة من المخلفات والحمأة، وإنتاج البيوجاز من المخلفات.