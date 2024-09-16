موجة حارة الأسبوع المقبل.. اعرف درجات الحرارة المتوقعة بجميع الأنحاء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة العظمى المتوقعة والمحسوسة في الظل من اليوم الإثنين 16 سبتمبر 2024 إلى السبت 21 سبتمبر 2024، وذلك على النحو التالي:-

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012