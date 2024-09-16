شكرا لقرائتكم خبر عن موجة حارة الأسبوع المقبل.. اعرف درجات الحرارة المتوقعة بجميع الأنحاء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت - مرام محمدالإثنين، 16 سبتمبر 2024 10:19 ص
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة العظمى المتوقعة والمحسوسة في الظل من اليوم الإثنين 16 سبتمبر 2024 إلى السبت 21 سبتمبر 2024، وذلك على النحو التالي:-الإثنين 16 سبتمبر
- القاهرة الكبرى والوجه البحرى: العظمى 33 درجة والمحسوسة 35 درجة.
- السواحل الشمالية: العظمى 30 درجة والمحسوسة 33 درجة.
- جنوب سيناء: العظمى 37 درجة والمحسوسة 39 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 36 درجة المحسوسة 38 درجة .
- جنوب الصعيد: العظمى 39 درجة المحسوسة 40 درجة. الثلاثاء 17 سبتمبر
- القاهرة الكبرى والوجه البحرى: العظمى 33 درجة والمحسوسة 35 درجة.
- السواحل الشمالية: العظمى 30 درجة والمحسوسة 33 درجة.
- جنوب سيناء: العظمى 36 درجة والمحسوسة 38 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 35 درجة المحسوسة 37 درجة .
- جنوب الصعيد: العظمى 40 درجة المحسوسة 41 درجة. الأربعاء 18 سبتمبر
- القاهرة الكبرى والوجه البحرى: العظمى 32 درجة والمحسوسة 34 درجة.
- السواحل الشمالية: العظمى 30 درجة والمحسوسة 33 درجة.
- جنوب سيناء: العظمى 35 درجة والمحسوسة 37 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 34 درجة المحسوسة 36 درجة .
- جنوب الصعيد: العظمى 37 درجة المحسوسة 39 درجة. الخميس 19 سبتمبر
- القاهرة الكبرى والوجه البحرى: العظمى 33 درجة والمحسوسة 35 درجة.
- السواحل الشمالية: العظمى 33 درجة والمحسوسة 36 درجة.
- جنوب سيناء: العظمى 37 درجة والمحسوسة 39 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 37 درجة المحسوسة 39 درجة .
- جنوب الصعيد: العظمى 39 درجة المحسوسة 40 درجة. الجمعة 20 سبتمبر
- القاهرة الكبرى والوجه البحرى: العظمى 35 درجة والمحسوسة 37 درجة.
- السواحل الشمالية: العظمى 35 درجة والمحسوسة 38 درجة.
- جنوب سيناء: العظمى 39 درجة والمحسوسة 41 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 39 درجة المحسوسة 41 درجة .
- جنوب الصعيد: العظمى 41 درجة المحسوسة 42 درجة. السبت 21 سبتمبر
- القاهرة الكبرى والوجه البحرى: العظمى 37 درجة والمحسوسة 39 درجة.
- السواحل الشمالية: العظمى 35 درجة والمحسوسة 38 درجة.
- جنوب سيناء: العظمى 40 درجة والمحسوسة 42 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 40 درجة المحسوسة 42 درجة .
- جنوب الصعيد: العظمى 43 درجة المحسوسة 44 درجة.
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