شكرا لقرائتكم خبر عن "وثائق العبور".. على شاشة "الوثائقية" احتفاءً بذكرى نصر أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

احتفاءً بالذكرى الحادية والخمسين لنصر أكتوبر المجيد، يعلن قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إنتاج سلسلة بعنوان "وثائق العبور"، وعرضها على شاشة قناة "الوثائقية" قريبًا.

تعرض السلسلة الوثائقية عددًا من الوثائق العسكرية الرسمية المهمة التي أفرجت عنها مؤخرًا وزارة الدفاع المصرية، لأول مرة بعد مرور أكثر من 50 عامًا على النصر.

وتشمل تلك الوثائق تفاصيل مهمة تتعلق ببعض الخطط والأحداث التي شهدتها الحرب، مثل وثيقة "الخطة جرانيت" لعبور قناة السويس، وخطة الخداع الإستراتيجي، وتصفية ثغرة الدفرسوار، وقرارات وقف إطلاق النار.