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القاهرة الإخبارية: قصف مدفعى إسرائيلى كثيف صوب مخيم المغازى وسط قطاع غزة

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد العظيم

الإثنين، 16 سبتمبر 2024 11:46 ص

نفذ الاحتلال الإسرائيلي قصفًا مدفعيًا كثيفًا صوب مخيم المغازي وسط قطاع غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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