شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء: إعداد قاعدة بيانات للأعضاء فوق الـ60 عاما لتسهيل التواصل معهم والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت لجنة الرواد بـ النقابة العامة للأطباء، أنها بصدد إعداد قاعدة بيانات للأطباء فوق الـ60 عاما، وذلك للتواصل الفعال معهم، وتفعيل خدمات خاصة بهم بالنقابة العامة للأطباء.

وأوضح مقرر اللجنة الدكتور عمرو محمد علي، أن على الأطباء ملء النموذج التالي، لتسهيل التواصل معهم، وإبلاغهم بمواعيد تحديث المعاش المطلوب منعاً لتوقفه من قبل اتحاد المهن الطبية، وكذلك لإبلاغهم بأي خدمات تقوم اللجنة بتفعيلها تخص الأطباء ممن تخطو سن المعاش.

وخصصت اللجنة رقم ⁦01002797573⁩ لتلقي الاستفسارات من الأطباء.

وكانت قد أعلنت نقابات الأطباء البشريين، الصيادلة، أطباء الأسنان، الأطباء البيطريين، عن تقديم عدد من التسهيلات لتحديث بيانات أصحاب المعاشات من الأعضاء، وهى:

1- عمل زيارات منزلية للأعضاء غير القادرين لظروف صحيا الحضور إلى المقر.

2- الاستعانة بقاعدة بيانات أصحاب المعاشات والأسر المشتركين بـ مشروع العلاج لإثبات تواجدهم داخل البلاد بدلاً من شهادة التحركات (من خلال الموافقات الطبية التى يحصل عليها العضو وليس مجرد الاشتراك بالمشروع).

3- يقتصر طلب شهادة التحركات من الجوازات فقط على الأعضاء وأسرهم الذين لم يحدثوا بياناتهم لمدة أكثر من خمس سنوات.