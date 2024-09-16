شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة العلاج الطبيعى تعلن بدء حركة التكليف لخريجى دفعة 2022 والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت النقابة العامة للعلاج الطبيعى، عن بدء حركة التنسيق لتكليف خريجي كليات العلاج الطبيعي دفعة 2022 (الدور الأول والثاني)، بوزارة الصحة والسكان، وذلك بنظام التنسيق الإلكترونى العام للدفعة، فى ضوء قواعد التوزيع الاحتياج / المجموع / الرغبات / التوزيع الجغرافي طبقا لجهة التخرج أو محل الإقامة، وفي ضوء النطاقات المتاحة وذلك للعمل بوحدات الوزارة بالمحافظات وبعض الجهات الأخرى.

وأوضحت أن وزارة الصحة أكدت ضرورة تقدم الخريجين بالطريقة الإلكترونية (الإنترنت) من خلال الدخول على بوابة الحكومة الإلكترونية mhealth.cu.edu.eg، ثم الدخول على رابط خدمة تكليف العلاج الطبيعي لإجراء ما يلي:

أولا: إدخال البيانات الأساسية للخريج من 21 سبتمبر 2024، وحتى 5 أكتوبر 2024.

ثانيا : استيفاء الرغبات خلال الفترة من 19/10/2024، وحتى 2/11/2024.

وفي حالة عدم التقدم فى الفترة المحددة للإعلان سيتم التوزيع على المناطق الشاغرة.

وتقدم الدكتور سامى سعد النقيب العام للعلاج الطبيعي، وأعضاء مجلس النقابة العامة للعلاج الطبيعي بالتهنئة القلبية لأطباء العلاج الطبيعي بتكليف دفعة 2022، معربين عن تمنيهم دوام التوفيق والسداد، وأن يكونوا مخلصين لوطنهم ومرضاهم.

وأشار سعد، إلى أن النقابة حريصة على بذل كافة الجهود والسعي لتحقيق رغبة دفعة 2023 بالتكليف.