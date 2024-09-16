شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز شئون البيئة: مصر أنشأت أول وحدة أفريقية وعربية لحماية طبقة الأوزون والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، أن هناك وحدة للأوزون تابعة لـ وزارة البيئة، وهناك وحدة أوزون وطنية في كل دول العالم، بعد تصديقها على بروتوكول مونتريال، وان مصر أنشأت اول وحدة أفريقية وعربية في بداية التسعينات، وا تساعد وزارة البيئة في تنفيذ البرنامج المصري لحماية طبقة الأوزون، وتضمن الالتزام بهذه الاتفاقية عن طريق متابعة تنفيذ كل الأنشطة الخاصة بهذا الأمر.

وأوضح أبو سنه فى تصريحات خاصة ل الخليج 365، على هامش الاحتفالات بحماية طبقة الأوزون أن الأنشطة الترفبهية البشرية والتكنولوجيا و تطور الحياة المدنية واستحداث مواد كيميائية مخلقة، كان السبب الرئيسى في تآكل طبقة الأوزون، كما أنها السبب فى تفاقم ظاهرة التغيرات المناخية، و تعد الدرع الواقي الذي يحمي صحة الإنسان، كما أنها ايضا تضمن سلامة البيئة المحيطة بنا، حيث أنها مجرد غلاف رقيق يحيط بالكرة الأرضية، ويعمل على الحد من وصول الموجات فوق البنفسجية القصيرة، بتركيز كبير إلى الأرض، الأمر الذى يحافظ على سلامة البيئة وصحة الإنسان معا .

جدير بالذكر أن طبقة الأوزون عبارة عن غلاف غازي رقيق، يحيط بالكرة الأرضية ويحفظ التوازن الخاص بالكوكب، وانه هناك علاقة وثيقة بين التغيرات المناخية وثقب الأوزون، و أنهما أكثر مشكلتين عالميتين تؤثران على العالم كله، وليس دولة أو مجموعة دول بعينها فى العالم ، ويتزامن اليوم مع الاحتفالات مرور 37 عاما على بروتوكول مونتريال الذى يعتبر أول عمل جماعى لمواجهة مشكلة تآكل طبقة الأوزون، وتعد إحدى المشكلات البيئية التى تهدد البشري.