شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يشارك فى المنتدى العربى السادس للمياه والان مع تفاصيل الخبر

شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اليوم فى حفل افتتاح المنتدى العربى السادس للمياه، والمنعقد فى أبو ظبى بحضور عدد من الوزراء وكبار المسئولين المعنيين بالمياه فى العديد من الدول والمنظمات.

أكد سويلم أنه حريص على المشاركة فى مثل هذا الفعاليات الإقليمية الهامة المعنية بقضايا المياه، مشيرا لأهمية هذا المنتدى فى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الدول العربية بما يسهم فى مواجهة تحديات المياه وتحقيق مبادئ الاستدامة خاصة مع تحديات الزيادة السكانية والتغيرات المناخية بالمنطقة العربية .

جدير بالذكر ان "المنتدى العربى السادس للمياه" ينعقد تحت عنوان "من أجل مستقبل مائى أكثر ازدهارا وقدرة على الصمود" ويستمر حتى يوم 18 سبتمبر الجارى، بمشاركة أكثر من 120 خبير عالمى، لمناقشة وضع استراتيجيات وحلول جديدة لضمان الأمن المائى الإقليمى وتعزيز الازدهار المستقبلى فى جميع أنحاء العالم العربي .