شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة : التدخين يدمر الصحة ويتسبب فى ضعف الخلايا المناعية والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان إن التدخين يدمر الصحة ويتسبب فى ضعف الخلايا المناعية ويؤثرعلى القلب والأوعية الدموية ويتسبب فى ضعف الجهاز المناعى.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن التدخين الإلكترونى يزيد من خطر الإصابة بالنوبات خلال 24 ساعة فقط من القيام بالتدخين.

ووجهت وزارة الصحة والسكان رسالة هامة إلى مدخنى التبغ الإلكتروني وقالت إن التدخين الإلكتروني يؤذي العقل الذي يستمر في التطور حتى أوائل ومنتصف العشرينات، ونصحت بالتوقف عن التدخين بكل أنواعه"، وكشفت وزارة الصحة والسكان عن التفاعلات التى تحدث داخل الجسم فور التوقف عن التدخين حيث يكون خطر الإصابة بـ أمراض القلب التاجية نصف ما هو عليه لدى المدخنين.

ويتم تقليل خطر الإصابة بالسكتات إلى مستوى لا يختلف عن مستوى غير المدخنين وبعد 15 سنة خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية يكون كما هو عليه لشخص لم يدخن أبدًا.