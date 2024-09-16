شكرا لقرائتكم خبر عن بيت الزكاة والصدقات يوزع حقيبة المدرسة للأيتام بالمنوفية ودمياط والدقهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن «بيت الزكاة والصدقات» تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس الأمناء، انطلاق قطار حملة «بيت الزكاة والصدقات» تحت شعار «إلى المدرسة»؛ استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد 2024/2025م.

أكد «بيت الزكاة والصدقات» في بيان له اليوم الإثنين الموافق 16 من سبتمبر 2024م، أن المستلزمات الدراسية التي تُوزَّع على الطلبة الأيتام غير القادرين في محافظات المنوفية ودمياط والدقهلية تشمل: حقيبة مدرسية وأدوات كتابية وحذاء ومعطف، وذلك عن طريق قوائم مُعدَّة مسبقًا بالمدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية والتعليم والأزهري؛ في إطار حملة «إلى المدرسة» التي أطلقها «بيت الزكاة والصدقات» للعام الثاني على التوالي.

أوضح البيان أن حملة «إلى المدرسة» لتوفير المستلزمات الدراسية للطلاب الأيتام يندرج ضمن برنامج «رحمة» لكفالة الأيتام غير القادرين، وبرنامج «التعليم»؛ لمد يد العون للطلاب الذين يجدون صعوبة في تحمل نفقات التعليم، ومساعدتهم على استكمال دراستهم.