شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الرعاية الصحية يلتقى الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولى للمستشفيات والان مع تفاصيل الخبر

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، الدكتور رونالد لافاتار، الرئيس التنفيذى للاتحاد الدولى للمستشفيات، وذلك على هامش مشاركته فى أعمال المنتدى العالمى السابع والأربعين للاتحاد الدولى للمستشفيات (IHF 2024) بمدينة ريو دى جانيرو فى البرازيل.

تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين الهيئة العامة للرعاية الصحية والاتحاد الدولى للمستشفيات فى مجالات تطوير الخدمات العلاجية بمستشفيات الهيئة، ونقل الخبرات المتقدمة فى إدارة المستشفيات، إضافة إلى تدريب المديرين على أحدث أساليب الإدارة والتشغيل لضمان تقديم خدمات ذات كفاءة عالية. كما تناول الاجتماع سبل تعزيز الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعى فى مجال الرعاية الصحية، بجانب التعاون مع مركز جنيف للاستدامة فى سويسرا لدعم مبادرات الاستدامة فى الرعاية الصحية.

وقال الدكتور أحمد السبكى فى تصريح له: "إن تطوير المنظومة الصحية فى مصر يستند إلى التعاون والشراكة مع المؤسسات الصحية العالمية الرائدة، ونحن فى مصر نؤمن بأهمية توسيع آفاق التعاون الدولى لتحقيق المزيد من التقدم فى الخدمات الصحية المقدمة. ومن خلال هذه الشراكة، نسعى إلى رفع مستوى الكفاءة والفعالية فى إدارة مستشفياتنا، وتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين وكافة المتعاملين وفق أعلى المعايير العالمية."

وأضاف الدكتور السبكي: "نحن نعمل بجد على استغلال الإمكانيات الهائلة التى يوفرها التحول الرقمى والذكاء الاصطناعى لتحسين تقديم الرعاية الصحية. هذه التقنيات تمثل المستقبل، ونعمل مع شركائنا الدوليين على دمجها بشكل أوسع فى منظومتنا الصحية، بهدف تحسين جودة الرعاية وزيادة الكفاءة التشغيلية."

وأشار الدكتور السبكى إلى أن هذا اللقاء يأتى ضمن إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، وأن مصر حريصة على الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة فى إدارة وتشغيل المستشفيات. كما أكد أن مثل هذه اللقاءات تعزز من مكانة مصر كوجهة رائدة فى مجال تطوير الأنظمة الصحية وتحقيق التكامل بين القطاعين الحكومى والخاص.

من جانبه، أعرب السيد رونالد لافاتار، الرئيس التنفيذى للاتحاد الدولى للمستشفيات، عن سعادته بهذا التعاون، مؤكدًا أن "الاتحاد الدولى للمستشفيات يضع على عاتقه مسئولية دعم التعاون بين الأنظمة الصحية حول العالم، ونرى فى مصر ممثلة فى هيئة الرعاية الصحية شريكًا استراتيجيًا فى هذا المجال. نؤمن بأن تبادل المعرفة والخبرات سيسهم فى تحسين نظم الرعاية الصحية على مستوى عالمي، ونشيد بالجهود التى تبذلها الهيئة العامة للرعاية الصحية فى مصر لتحقيق هذا الهدف."

كما التقى الدكتور أحمد السبكى بالدكتور فرانسيسكو موارتو، رئيس الاتحاد الفيدرالى لمستشفيات البرازيل، حيث ناقشا إمكانية توقيع مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات بين المستشفيات فى مصر والبرازيل، وتفعيل برنامج لتبادل زيارات الأطباء بين البلدين، بهدف تعزيز التعاون فى تطوير النظم الصحية والارتقاء بالخدمات العلاجية فى كلا البلدين.

وأكد الدكتور أحمد السبكى أن "تطوير الشراكات مع المستشفيات البرازيلية سيسهم فى تحقيق التكامل فى منظومة الرعاية الصحية بمصر. نحن نرى فى هذه الشراكات فرصة لتبادل الخبرات والابتكارات بما يعزز من قدرة المستشفيات على التطور والابتكار وتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين."

وأوضح الدكتور السبكى أن تبادل زيارات الأطباء وبرامج التدريب المشتركة بين مصر والبرازيل ستسهم بشكل كبير فى رفع كفاءة الطواقم الطبية بمستشفيات الهيئة، مما ينعكس إيجابيًا على مستوى الرعاية المقدمة فى المستشفيات التابعة للهيئة بمحافظات تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل.

وأكد الدكتور فرانسيسكو موارتو أن "البرازيل ومصر تجمعهما رؤية مشتركة لتطوير الأنظمة الصحية، وأن الشراكات بين المؤسسات الصحية فى البلدين ستسهم فى تقديم حلول مبتكرة لتعزيز جودة الرعاية الصحية. نحن نرحب بتبادل المعرفة والخبرات، ونتطلع إلى بناء علاقات قوية ومستدامة بين مستشفياتنا ومستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية فى مصر."

وفى إطار تأكيد أهمية هذا التعاون الدولى وتبادل المعرفة، أشار الدكتور أحمد السبكى إلى أن مشاركتنا فى المنتدى العالمى السابع والأربعين للاتحاد الدولى للمستشفيات تجسد التزامنا العميق بتطوير نظم الرعاية الصحية وتعزيز التعاون الدولي. مضيفًا: "نحن على يقين بأن الشراكات الاستراتيجية وتبادل المعرفة والخبرات سيسهمان فى تحقيق أهدافنا نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتحسين جودة الرعاية الصحية فى مصر. أن هذه المبادرات تأتى ضمن إطار رؤية مصر 2030، التى تهدف إلى بناء نظام صحى مبتكر ومستدام يلبى احتياجات المستقبل. ونحن نتطلع إلى استمرار هذه التعاونات المثمرة وتعزيزها بما يخدم مصالح شعوبنا ويسهم فى تحقيق الرخاء الصحى العالمي."