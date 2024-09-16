شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الياباني يشيد بالصداقة الطويلة مع مصر ورفع العلاقات لمستوى الشراكة والان مع تفاصيل الخبر

أشاد السفير الياباني بالقاهرة، أوكا هيروشى، بالصداقة طويلة الأمد بين مصر واليابان، مشيرا إلى اتفاق الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا العام الماضى أثناء زيارة الأخير للقاهرة على ترقية العلاقة بين البلدين إلى "شراكة استراتيجية" وتعزيز التعاون في إطار رؤية منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة.



ملحق الدفاع الياباني

وأشار السفير فى كلمته بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس قوات الدفاع الذاتي اليابانية، مساء الأحد فى مقر إقامته، إلى أن قرار رفع العلاقات تلاه زيارة وزيرين لخارجية اليابان لمصر، كما شهد زيارة وزير الخارجية بدر عبد العاطى لليابان الشهر الماضى، للمشاركة في مؤتمر تيكاد الوزاري للتنمية الأفريقية الذي استضافه وزير الخارجية الياباني يوكو كاميكاوا.

واتفق وزيرا الخارجية على تعزيز التعاون من أجل السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا كشركاء استراتيجيين.

وأضاف السفير أن هذا العام يصادف كذلك الذكرى السبعين للتعاون الإنمائي بين اليابان ومصر، والذي بدأ في عام 1954. وقال إن اليابان قدمت مساهمات كبيرة في تنمية مصر في مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك تطوير البنية التحتية والتعليم.



جانب من الاحتفال

وحول تأسيس قوات الدفاع الذاتي اليابانية، قال السفير إنه بعد الحرب العالمية الثانية، ومن خلال الانضمام إلى الأمم المتحدة في عام 1956، واصلت اليابان العمل من أجل السلام والاستقرار في العالم كدولة محبة للسلام.

ولفت إلى أنه تم تأجيل حفل استقبال يوم قوات الدفاع الذاتي اليابانية في العام الماضي بسبب عملية الإجلاء من قطاع غزة. وتقدم بالشكر للحكومة المصرية على دعمها، بما في ذلك الجسر الجوي والذي مكن من إجلاء المواطنين اليابانيين وعائلاتهم بنجاح.

وأضاف "ومع ذلك، فإننا نشعر بالحزن العميق لفقدان العديد من الأرواح الثمينة في حرب غزة التي استمرت لأكثر من 11 شهرًا. ونود أن نعرب عن خالص تعازينا. إننا نشعر بالألم العميق لأن العديد من المدنيين الأبرياء ما زالوا في مواقف مأساوية في غزة."

وتابع قائلا "وبصفتها عضوًا في مجلس الأمن، ستواصل الحكومة اليابانية المشاركة بنشاط في الجهود الدبلوماسية والمساعدات الإنسانية لتحقيق وقف إطلاق النار الفوري وإطلاق سراح جميع الرهائن. وفي شهر مارس، وبصفتها رئيسة مجلس الأمن، عملت اليابان بجد لتمرير قرار وقف إطلاق النار. ومن أجل تحسين الوضع الإنساني للفلسطينيين، قدمت اليابان مساعدات إنسانية بقيمة 130 مليون دولار أمريكي منذ بدء حرب غزة، بما في ذلك المساعدات العينية من الحكومة اليابانية بموجب قانون التعاون الدولي للسلام ومن قبل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، فضلاً عن المساعدات من خلال المنظمات الدولية، بما في ذلك مساهمة بقيمة 32 مليون دولار أمريكي للأونروا."

بالإضافة إلى ذلك، قالت السفير إن اليابان تقدم مساعدات بقيمة 8.3 مليون دولار أمريكي من خلال منظمة الصحة العالمية لدعم الأنظمة الطبية في مصر، والتي تقبل بسخاء الفلسطينيين للعلاج الطبي. وأكد أن بلاده ستواصل اليابان العمل مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك الهلال الأحمر المصري، لتقديم المساعدة التي من شأنها تلبية الاحتياجات المحلية في الوقت المناسب.

وقال السفير إن قوات الدفاع الذاتي اليابانية، التي تأسست في عام 1954، لا تدافع عن وطن اليابان فحسب، بل تشارك أيضًا بنشاط في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.



