شكرا لقرائتكم خبر عن صرف المساعدات النقدية بعد إضافة 50 ألف أسرة جديدة لبرنامج تكافل وكرامة.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحرص وزارة التضامن الاجتماعى بقيادة الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن على صرف الدعم النقدى للأسر المستفيدة من تكافل وكرامة، كما أضافت الوزارة 50 ألف أسرة جديدة لبرنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة “بداية من شهر سبتمبر الجاري، وذلك وفقًا لقاعدة البيانات الخاصة ببرنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" على مستوى محافظات الجمهورية

وكانت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي قد وجهت ببدء صرف الدعم النقدي تحت مظلة " تكافل وكرامة" عن شهر سبتمبر لجميع المستفيدين، اعتبارا من أمس الأحد ، بما يشمل حاملي بطاقات "ميزة" البنكية.

وسبق وأن تمت إضافة 123 ألف أسرة جديدة للحصول على برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين، وتواصل الوزارة خطتها من أجل إدخال كافة الأسر الباقية في قوائم الانتظار خلال الفترة المقبلة، ومع دراسة الأسر التي خرجت من نطاق استهداف البرنامج سواء بالحصول علي فرصة للتمكين الاقتصادي أو تغير مصادر الدخل.