شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الاجتماعيين تبدأ اليوم صرف 3 دفعات من المعاشات بالبريد للأعضاء المستحقين والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الدكتور عبد الحميد زيد، النقيب العام للاجتماعيين، صرف 3 دفعات لأصحاب المعاشات بالبريد، اعتبارا من اليوم، الإثنين، 16 سبتمبر 2024، حيث تقرر صرف الدفعة الأولى والثانية من معاش النقابة عن عام 2020، والدفعة الأخيرة عن عام 2019 لمن لم يسبق له الصرف.

وطالب عبد الحميد، كل الأعضاء المستحقين ممن لديهم مشكلات بالصرف أو لم يسبق لهم تسليم بطاقة الرقم القومى، بالحضور للنقابة العامة أو أقرب نقابة فرعية، لافتا إلى إمكانية التواصل مع النقابة للاستفسار، من خلال رقم: للاستفسار 01026585653، وذلك خلال جميع أيام الأسبوع عدا الجمعة والعطلات الرسمية.

وكانت عقدت النقابة العامة للمهن الاجتماعية، الجمعية العمومية لصندوق التأمين الخاص بأعضاء النقابة، وقد ناقشت العمومية اعتماد التقرير السنوى للصندوق عن عام 2023، وتقرير مراقب الحسابات عن ميزانية 2023، واعتماد الميزانية العمومية والحسابات الختامية للصندوق عن السنة المنتهية في 31/12/2023، واعتماد مشروع الميزانية التقديرية للصندوق لعام 2024، وقد تم انتخاب ثلث أعضاء مجلس إدارة الصندوق .