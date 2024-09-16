شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر لـ"الخليج 365": صدور الحركة الدبلوماسية لمساعدى وزير الخارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج السفير د.بدر عبد العاطي، الاثنين، حركة المساعدين ومديري الإدارات حيث تولى السفير وائل حامد منصب مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، السفير إيهاب فهمي مساعدا لوزير الخارجية للشؤون العربية، بحسب ما أكدته مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365".

أشارت المصادر إلى تولي السفير ياسر شعبان منصب مساعد وزير الخارجية للشؤون الثقافية، السفير وائل أبو المجد مساعدا لوزير الخارجية لشؤون البيئة وتغير المناخ، السفير وليد إسماعيل مساعدا لوزير الخارجية للأمن، السفير حاتم عبد القادر مساعد وزير الخارجية للشئون القانونية الدولية والمعاهدات، السفير ياسر علوي مديرا لمعهد الدراسات الدبلوماسية، السفير عمرو الجويلي مساعدا لوزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولي.

أكدت المصادر أن المساعدين الجدد ومديري الإدارات قد باشروا أعمالهم اليوم عقب إصدار السفير الدكتور بدر عبد العاطي لحركة المساعدين ونوابهم.

كان السفير الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، قد التقي في يوليو الماضي مع السفراء مساعدي الوزير ونوابهم ومديري الإدارات بالوزارة، حيث أكد على ثقته الكبيرة فى أعضاء وزارة الخارجية من كافة الدرجات، والدور الوطني الذي تضطلع به الوزارة في هذه المرحلة الهامة والخطيرة التي تتزايد فيها التحديات المرتبطة بالأمن القومى المصرى، وتتصاعد فيها حدة الأزمات الإقليمية والدولية التى تتشابك مع المصالح الوطنية المصرية الحيوية.

أكد الوزير بدر عبد العاطي على الأهمية القصوى للدور التنموي والاقتصادي لوزارة الخارجية والهجرة، وخاصة على صعيد العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية، والترويج للصادرات، وشرح طبيعة التحديات وأوجه التقدم التى نجح الإقتصاد المصري في تحقيقها خلال السنوات الماضية، وتعزيز الشراكات مع الدول والتجمعات الاقتصادية الرئيسية حول العالم، مشدداً على أهمية التنسيق مع أجهزة وهيئات الدولة في هذا الشأن، وتوفير الدعم لجهود تلك المؤسسات من خلال أذرع وزارة الخارجية المتواجدة على الأرض بالخارج من سفارات وقنصليات.

وشدد وزير الخارجية على أولوية تكثيف الجهد والاهتمام بملف شئون المواطنين في الخارج والقضايا والموضوعات ذات الصلة بملف الهجرة، ملقياً الضوء على فلسفة ضم اختصاصات وزارة الدولة لشئون الهجرة والمصريين بالخارج إلى وزارة الخارجية لضمان وجود أدوات تنفيذية على الأرض تضمن تنسيق وسلاسة واتساق الجهود والسياسات الهادفة لخدمة المواطنين المصريين، وتعزيز قنوات التواصل مع الجاليات، ومتابعة تنفيذ المبادرات الرئاسية الخاصة بالجاليات المصرية، بالإضافة إلى متابعة أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن.

كما أكد وزير الخارجية والهجرة على ضرورة تمكين شباب الدبلوماسيين وإتاحة الفرصة لهم لطرح الأفكار وتقديم المبادرات، مختتماً حديثه بالتأكيد على استمرار وزارة الخارجية في استكمال مسيرة دعم المصالح الوطنية المصرية وتنفيذ سياستها الخارجية بكل تفان وإخلاص.