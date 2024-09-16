وزارة الأوقاف: افتتاح مسجد الأنصاري بالجيزة بعد صيانته وتطويره غدا الثلاثاء

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القاهرة - سامية سيد - تفتتح وزارة الأوقاف مسجد الأنصاري بالباويطي بالواحات البحرية بمحافظة الجيزة بعد صيانته وتطويره غدًا الثلاثاء الموافق 17/ 9/ 2024م.

كما تفتتح وزارة الأوقاف (26) مسجدًا الجمعة القادمة، منها (24) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا،و مسجدان صيانة وتطويرًا يوم الجمعة 20/ 9/ 2024م، في إطار خطتها لإعمار بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من أول يوليو 2024م حتى تاريخه (204) مسجدًا منها (169) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و (35) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه من يوليو 2014م حتى تاريخه (12285) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو (19) مليارًا و (327) مليون جنيه.



ففي مديرية أوقاف بني سويف تم إحلال وتجديد مسجد نور الهدى، عزبة نصر جمعة دشاشة، سمسطا، ومسجد القاضي، سنور شرق النيل، بني سويف، و مسجد الحلبي، قرية أشمنت، مركز ناصر.

وفي مديرية أوقاف البحيرة تم إحلال وتجديد مسجد كبكاب، عزبة كبكاب، مركز رشيد، و مسجد الفردوس البحري، قرية كوم حفص، نديبة، مركزدمنهور، و مسجد بلال الكبير، قرية بلال النوبارية، مركز أبو المطامير، و مسجد الرحمة، قرية محمد رفعت، مركز حوش عيسى، ومسجد شريف خلف، قرية النشو البحري، مركز كفر الدوار، وصيانة وتطوير المسجد الكبير، قرية السابي، مركز شبرا خيت، و المسجد الكبير، قرية سرسيقا، مركز كوم حمادة.

وفي مديرية أوقاف سوهاج تم إحلال وتجديد مسجد الرواروة، الصوامعة شرق، مركزأخميم.

وفي مديرية أوقاف كفر الشيخ تم إحلال وتجديد مسجد العتيقي، قرية شباس الملح، مركز دسوق.

وفي مديرية أوقاف الفيوم تم إحلال وتجديد مسجد مصطفى اللحامي، الشواشنة، ومسجد المصطفى، طبهار، العجميين، و مسجد الرحمة، قرية الجعافرة، مركز إطسا.

وفي مديرية أوقاف المنيا تم إحلال وتجديد مسجد العمدة، قرية دمشاو هاشم، مركز المنيا، و مسجد السلام، عزبة طنطاوي، قرية الفقاعي، مركز أبو قرقاص، و مسجد الرحمن، عزبة الجارحي، قرية أم الساس، مركز بني مزار.

وفي مديرية أوقاف قنا تم إحلال وتجديد مسجد عبد المنعم جلال، قرية الشرقي بهجورة، مركز نجع حمادي، و مسجد السلام، العبابدة، مركز نجع حمادي.

وفي مديرية أوقاف أسيوط تم إنشاء مسجد عبد المعتمد محمد علي، قرية دير القصير، مركز القوصية، و مسجد عبد الله بن عباس، قرية القصير، مركز القوصية، وإحلال وتجديد مسجد السلام، قرية بني مر، مركز الفتح، ومسجد عمر بن الخطاب، عزبة عمار، قرية المندرة قبلي، مركز منفلوط.

وفي مديرية أوقاف المنوفية تم إحلال وتجديد مسجد الغرايبة، سرس الليان.

وفي مديرية أوقاف الإسماعيلية تم إحلال وتجديد مسجد خالد بن الوليد، أبو خروع، أبو صوير.