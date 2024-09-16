لماذا ألقت الشرطة القبض على الراقصة صوفيا لورين؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

ألقت الأجهزة الأمينة، القبض على الراقصة الشهيرة والمعروفة على تطبيق "تيك توك" باسم "صوفيا لورين"، وتم ضبطها في أحد النوادي الليلية بمنطقة العجوزة في محافظة الجيزة، مساء أمس الأحد.

الأجهزة الأمنية كانت رصدت مقاطع فيديو للراقصة الشهيرة، "صوفيا لورين" واتهمتها بتقديم محتوى منافيًا للآداب العامة؛ واستعراض أجزاء حساسة من جسدها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشكلت الشرطة فريق بحث لضبطها. وبعد إعداد الأكمنة المناسبة، تمكن رجال المباحث من القبض على الراقصة داخل الملهى الليلي بالعجوزة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها، وتولت النيابة العامة متابعة التحقيقات.