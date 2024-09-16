تثير الغرائز.. ما الاتهامات التي تواجه الراقصة صوفيا لورين؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

تمثل الراقصة الشهيرة والتيك توكر صوفيا لورين، اليوم الاثنين، أمام نيابة العجوزة لمواجهتها بالاتهامات المنسوبة إليها عقب إلقاء القبض عليها، من داخل ملهى ليلي "كباريه" بالعجوزة.

ووجهت النيابة للمتهمة اتهامات التحريض على الفسق والفجور وإثارة الغرائز والتعدي على قيم وتقاليد المجتمع المصري من خلال بث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر تطبيق تيك توك.

وتستعرض النيابة محضر الضبط الوارد به "الأكونت" الخاص بالمتهمة عبر تطبيق تيك توك الذي يتضمن عدد من الفيديوهات الخادشة للحياء بملابس شبه عارية تستعرض من خلالها المتهمة جسدها على متابعيها.

وطلبت النيابة تحريات مباحث مكافحة جرائم الآداب حول نشاط المتهمة، وباشرت التحقيق مع المتهمة حيث واجهتها بمقاطع الفيديو المحرزة وعلى حسابها الشخصي عبر تطبيق تيك توك الذي تبث من خلاله مقاطع فاضحة وخادشة للحياء.

ألقت الأجهزة الأمينة، القبض على الراقصة الشهيرة والمعروفة على تطبيق "تيك توك" باسم "صوفيا لورين"، وتم ضبطها في أحد النوادي الليلية بمنطقة العجوزة في محافظة الجيزة، مساء أمس الأحد.

الأجهزة الأمنية كانت رصدت مقاطع فيديو للراقصة الشهيرة، "صوفيا لورين" واتهمتها بتقديم محتوى منافيًا للآداب العامة؛ واستعراض أجزاء حساسة من جسدها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشكلت الشرطة فريق بحث لضبطها. وبعد إعداد الأكمنة المناسبة، تمكن رجال المباحث من القبض على الراقصة داخل الملهى الليلي بالعجوزة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها، وتولت النيابة العامة متابعة التحقيقات.