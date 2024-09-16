ضبط أكاديمية وهمية تمنح الدارسين شهادات "مضروبة" في مدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت مباحث الأموال العامة، ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيان تعليمي "بدون ترخيص" بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أفادت بقيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") بإدارة كيان تعليمي "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج لاستكمال دراستهم، وكذا الإعلان والترويج لنشاطه الإجرامي من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" لاستقطاب ضحاياه للاستيلاء على مبالغ مالية منهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه فنيًا تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي").

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري العرض على النيابة العامة.