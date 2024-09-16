شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المياه العراقى: العراق تحت خط الفقر المائى وحققنا الاكتفاء الذاتى من القمح والان مع تفاصيل الخبر

قال عون ذياب وزير الموارد المائية اليوم الإثنين، أن بلاده تعاني بشدة من الفقر المائي حيث يقل نصيب الفرد العراقي علي اقل من 500 متر مكعب سنويا.

كما شدد في الجلسة الحوارية الوزارية ضمن فعاليات اليوم الاول للمنتدي العربي السادس للمياه علي أهمية التنسيق والتعاون بين الدول المتشاطئة ،ووقف ممارسات دول المنابع بالسيطرة علي مياه دول المصب لافتا الي ان تركيا تسيطر علي 70٪؜من المياه الواردة للعراق وإيران علي 12٪؜ .

وأكد الوزير العراقي توجه بلاده لإدخال تقنيات الرى الحديثة على مشروعات الزراعة وشن حملة إزالة التجاوزات بمختلف أنواعها".

وكشف الوزير العراقي عن تحقيق بلاده الاكتفاء الذاتى من القمح هذا العام وأنه سيتم التوسع في تبطين الترع وإنشاء سدود لحصاد مياه الأمطار بالمناطق الصحراوية والبادية الشمالية والجنوبية.