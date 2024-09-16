شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية من موسكو: منطقة الشرق الأوسط تمر بتطورات بالغة الخطورة والان مع تفاصيل الخبر

قال السفير بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أنه ناقش مع نظيره الروسي تطوير العلاقات المصرية الروسية وزيادة معدلات التشاور السياسي والتبادل التجاري والاقتصادي، لافتا إلى أن اهتمام مصري روسي بتعزيز العلاقات ودفعها إلى آفاق أرحب خلال الفترة المقبلة.

وأضاف خلال كلمته فى مؤتمر صحفي مشترك من العاصمة الروسية موسكو، عرضته قناة "القاهرة الإخبارية": المباحثات مع لافروف عكست اهتماما كبيرا لتعزيز العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن منطقة الشرق الأوسط تمر بتطورات بالغة الخطورة تتزايد معها مخاطر اندلاع حرب واسعة النطاق.

وتابع وزير الخارجية والهجرة: "استعرضت الجهود المصرية القطرية الأمريكية للتوصل إلى اتفاق فوري لوقف إطلاق النار والتهدئة فى قطاع غزة".