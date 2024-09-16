شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: النبي محمد جاء رحيما بالمؤمنين وحث أصحابه على العمل والعمران والان مع تفاصيل الخبر

قدم الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف التهنئة لجميع المشاركين فى حفل المولد النبوى الشريف، والشعب المصرى العظيم وإلى الأمة العربية والإسلامية والإنسانية كلها بالمولد النبوى الشريف المعظم، داعيا الله أن يعيده علينا بكل الخير واليمن والسرور، متابعا: "ميلاد النبى المصطفي، النبى المصطفى المرفوع الحبيب المختار لا يجزئ بالسيئة السيئة.. كان رحيما بالمؤمنين ويبكى لليتم فى حجر الأرملة.. بعثه الله مبشرا ونذيرا ووهب له كل خلق كريم.. جعل السكينة لبساه والتقوى ضميره والحكمة مقوله والصدق والوفاء طبيعته والعفو والمغفرة والعدل سيرته والحق شريعته والهدى إمامه والإسلام ملمته".

وأضاف الوزير خلال كلمته فى احتفالية المولد النبوى الشريف بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "سنتحدث عن لمحات من حياة النبي.. اللحمة الأولى أنه جاء بالعمران ونهى عن الفساد فى الأرض وأمر أصحابه بالحرف والمهن.. فاحصوا العلماء المهن فى عهد الرسول فزادت على 200 مهنة.. وكان النبى يأمر أصحابه بإتقان تلك المهن وتجوديها وتحسينا حتى تفتح أبواب الأرزاق".